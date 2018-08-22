Средняя номинальная зарплата в Псковской области в июне составила 28 тысяч рублей

Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций Псковской области за июнь 2018 года, по оценке, составила 28 180,1 рубля и по сравнению с июнем 2017 года выросла на 11,7 процента. Об этом сообщает Псковстат. В январе — июне зарплата составляла 25 831 рубля, что на 10,8% выше, чем в прошлом году. Реальная зарплата за полгода выросла на 8,1% в сравнении с первым полугодием 2017 года. В июне 2018 года уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников здравоохранения и предоставления социальных услуг составил к среднеобластному уровню 103,3%, работников образования — 119,5%.