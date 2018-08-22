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Правительство поддержит производительность труда на предприятиях льготными заемами
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Правительство поддержит производительность труда на предприятиях льготными заемами 

Rambler News Service 5 минут назад
Российский фонд технологического развития (РФТР) разработал программу предоставления льготных заемов, в рамках которой будет производиться финансирование проектов, направленных на повышение производительности труда на промышленных предприятиях, следует из постановления правительства РФ.
Документ раскрывает правила предоставления субсидий из федерального бюджета РФТР.
«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которые позволят расширить сферу деятельности фонда и повысить эффективность работы промышленных предприятий за счёт использования льготных заемов», — говорится в документе.
Срок заема для промышленных предприятий составит не более 5 лет, общий бюджет проекта — не менее 71,5 млн руб., а сумма займа — от 50 млн до 300 млн руб. при процентной ставке в 1%.
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