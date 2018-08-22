Правительство поддержит производительность труда на предприятиях льготными заемами

Документ раскрывает правила предоставления субсидий из федерального бюджета РФТР.

«Подписанным постановлением в правила внесены изменения, которые позволят расширить сферу деятельности фонда и повысить эффективность работы промышленных предприятий за счёт использования льготных заемов», — говорится в документе.

Срок заема для промышленных предприятий составит не более 5 лет, общий бюджет проекта — не менее 71,5 млн руб., а сумма займа — от 50 млн до 300 млн руб. при процентной ставке в 1%.