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«Не дотягивает обслуживающий персонал»: средняя зарплата в регионе выросла до 34 587 рублей
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«Не дотягивает обслуживающий персонал»: средняя зарплата в регионе выросла до 34 587 рублей 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Самые маленькие зарплаты получают сотрудники гостиниц, мебельщики и швеи
Самарастат опубликовал информацию о социально-экономическом положении жителей 63-го региона за первое полугодие 2018 года.
По данным ведомства, среднедушевой доход населения за этот период составил 28 388 рублей в месяц. Среднемесячная заработная плата жителей Самарской области — 34 587 рублей.
— Если сравнить этот период с первым полугодием 2017 года, окажется, что средняя зарплата самарцев выросла на 10,7%, — рассказали эксперты Самарастата.
Самые большие зарплаты в губернии получают работники воздушного и космического транспорта (93 357 рублей в месяц), производители кокса и нефтепродуктов (58 093 рубля) и граждане, обеспечивающие деятельность трубопроводного транспорта (63 593 рубля). Меньше всего зарабатывают швеи (8 197 рублей в месяц), мебельщики (16 530 рублей), а также сотрудники гостиниц и предприятий общепита (18 909 рублей).
Средний размер пенсий в Самарской области составил 13 097 рублей в месяц. Величину прожиточного минимума зафиксировали на уровне 10 144 рубля.
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