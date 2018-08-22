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АКАР: интернет-реклама в России впервые опередила ТВ-рекламу по объему размещения
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АКАР: интернет-реклама в России впервые опередила ТВ-рекламу по объему размещения 

Вести Экономика 54 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 22 августа — «Вести. Экономика». Российский рынок рекламы увеличился в первом полугодии на 13% в годовом выражении до 219 млрд руб. за вычетом НДС, отмечает Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). При этом интернет-реклама впервые опередила ТВ-рекламу по объему размещения.
"Это событие было вполне ожидаемым и прогнозируемым, учитывая динамику ТВ (13%) и интернета (21%). При этом позиции эти двух медиа-сегментов достаточно близки, каждый из них на рекламном рынке имеет долю несколько больше 41%", — заявил сопредседатель комиссии экспертов АКАР Сергей Веселов.
По данным АКАР, объем ТВ-рекламы увеличился в январе-июне на 13% до 90-91 млрд руб., в том числе рекламы на основных каналах — на 12% до 86,5-87,5 млрд руб., рекламы на нишевых каналах — на 46% до 3,3-3,4 млрд руб.
Объем интернет-рекламы увеличился на 21% до 90,5-91,5 млрд руб.
Объем рекламы в печатных СМИ сократился на 9% до 8,9-9,1 млрд руб., в том числе рекламы в газетах — на 11% до 3,7-3,8 млрд руб., в журналах — на 8% до 5,2-5,3 млрд руб.
Объем радио-рекламы вырос на 2% до 7,5-7,7 млрд руб., наружной рекламы — на 4% до 17,4-17,6 млрд руб.
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