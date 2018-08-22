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Рубль оказался под давлением продавцов, евро торгуется выше 78 руб
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Рубль оказался под давлением продавцов, евро торгуется выше 78 руб 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс рубля на утренних торгах оказался под давлением «медведей», которые толкнули евро выше 78 рублей впервые с 13 августа и доллар в район 67,7 рубля, отмечают опрошенные РИА Новости аналитики.
Курс доллара расчетами «завтра» на 11.07 мск среды рос на 46 копеек — до 67,73 рубля (поднимался до 67,82 рубля), курс евро — на 41 копейку — до 78,26 рубля (уже поднимался до 78,43 рубля), также следует из данных Московской биржи.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,78% — до 73,2 доллара за баррель.
"МЕДВЕДИ" ДАВЯТ НА РУБЛЬ
Постепенное ослабление рубля продолжается — сегодня с утра курс пары доллар/рубль поднялся до 67,7 рубля, прокомментировал агентству «Прайм» старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук.
"На фоне общей слабости валют развивающихся стран и возможных новых санкций в отношении России рубль продолжает находиться под давлением продавцов", — комментирует он.
"Вчера США расширили санкции против России, однако этот фактор практически не повлиял на рынок, поскольку затронул лишь несколько локальных компаний. Динамика рубля незначительная. Куда более неприятными могут оказаться санкции, затрагивающие стратегические компании, системообразующие банки и российский госдолг. В последнее время рубль падает как раз из-за рисков принятия таких мер. И пока ситуация с ними окончательно не прояснится, рубль может оставаться под давлением", — говорит финансовый консультант TeleTrade Жанна Кулакова.
Во вторник США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Кроме того, в список киберсанкций включили двух граждан РФ и две компании.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов вторника вырос на 17 копеек — до 67,28 рубля, евро — на 76 копеек, до 77,78 рубля, следует из данных Московской биржи. При этом курс евро против доллара на форексе поднялся выше 1,157.
ПРОГНОЗЫ
До конца недели курс пары доллар/рубль может подняться до 68 рублей, в этом случае Минфин может приостановить покупку валюты в резервы, полагает Ткачук. Актуальный коридор для пары доллар/рубль на сегодня составляет 67-68 рублей, для пары евро/рубль — 77,5-78,8 рубля, оценивает он.
Впрочем, Жанна Кулакова из TeleTrade отмечает, что сейчас на рынке есть и факторы поддержки для рубля — например, очередной налоговый период и восстановление нефтяных котировок, однако на фоне высоких геополитических рисков они временно отходят на второй план. Рубль может продолжить падение, считает она.
Нас ждет еще как минимум квартал повышенной волатильности, когда новости по санкционным инициативам могут появляться внезапно и ежедневно и прощупать уровень 70 рублей за доллар США, вполне вероятно, придется, полагает заместитель председателя правления «Локо банка» Андрей Люшин.
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