Ещё
Мини-магазин появится в Ясеневе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.51
$
68.50
79.21
79.30
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
74.36
–0.05 Золото
1188.57
–0.06 РТС
1050.42
–0.70
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1562
+0.0036
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Мини-магазин появится в Ясеневе 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Право торговли в 11 нестационарных торговых объектах Продовольственные товары», расположенных в спальных районах Москвы, получат победители электронных аукционов.
Торги проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике. Продуктовые павильоны появятся в Ясенево, Кузьминках, Останкино, Чертаново Центральном, Чертаново Северном, Люблино, Медведково, Печатниках и в районе Речного вокзала.
«В начале августа право торговли в нестационарных мини-магазинах получили первые пять предпринимателей», — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Первые победители аукционов за право торговли в пяти нестационарных мини-магазинах определились в начале августа. В среднем на лот претендовали 2-3 участника, а итоговая стоимость увеличилась примерно на 40 процентов. Новые аукционы по 11 лотам «Продовольственные товары» пройдут 12 сентября.
Площадь торговых павильонов составляет 56,5 квадратных метров. Объект включает в себя торговый зал с прилавками и рабочей зоной для персонала, складское помещение и санузел.
Стартовая стоимость лотов варьируется от 67,8 тысяч рублей в Медведково до 285,5 тысяч рублей в Ясеневе.
Договоры заключаются сроком на 5 лет. Торговля должна осуществляться круглогодично, без перебоев. Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Нестационарные объекты».
Ясенево: последние новости
Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в районе Ясенево Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в столице с 23 по 31 августа Ясеневцев приглашают присоединиться к городской акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!»
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай нанес ответный удар по Трампу217
Россия откажется от доллара575
Deutsche Bank пригрозил России разрывом46
Дачников зароют в бумагах39
Россия решила напугать США рублем27
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:15
Дачников зароют в бумагах
Недвижимость
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение