Мини-магазин появится в Ясеневе

Право торговли в 11 нестационарных торговых объектах Продовольственные товары», расположенных в спальных районах Москвы, получат победители электронных аукционов.

Торги проводит Департамент города Москвы по конкурентной политике. Продуктовые павильоны появятся в Ясенево, Кузьминках, Останкино, Чертаново Центральном, Чертаново Северном, Люблино, Медведково, Печатниках и в районе Речного вокзала.

«В начале августа право торговли в нестационарных мини-магазинах получили первые пять предпринимателей», — сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев

Первые победители аукционов за право торговли в пяти нестационарных мини-магазинах определились в начале августа. В среднем на лот претендовали 2-3 участника, а итоговая стоимость увеличилась примерно на 40 процентов. Новые аукционы по 11 лотам «Продовольственные товары» пройдут 12 сентября.

Площадь торговых павильонов составляет 56,5 квадратных метров. Объект включает в себя торговый зал с прилавками и рабочей зоной для персонала, складское помещение и санузел.

Стартовая стоимость лотов варьируется от 67,8 тысяч рублей в Медведково до 285,5 тысяч рублей в Ясеневе.

Договоры заключаются сроком на 5 лет. Торговля должна осуществляться круглогодично, без перебоев. Подробно ознакомиться с лотовой документацией можно на Инвестиционном портале города Москвы в разделе «Нестационарные объекты».