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Мини-магазин в Ясеневе разыграют на аукционе
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Мини-магазин в Ясеневе разыграют на аукционе 

За Калужской заставой 3 часа назад
В сентябре Департамент Москвы по конкурентной политике разыграет право торговли в 11 нестационарных торговых объектах «Продовольственные товары». Мини-магазины расположены в спальных районах столицы, включая район Ясенево.
«Первые победители аукционов за право торговли в пяти нестационарных мини-магазинах определились в начале августа. В среднем на лот претендовали 2-3 участника, а средняя итоговая стоимость увеличилась на 40 процентов. Новые аукционы по 11 лотам «Продовольственные товары» пройдут 12 сентября», — рассказал руководитель Департамента Геннадий Дёгтев.
Стартовая стоимость объекта в Ясеневе составляет 285,5 тысячи рублей. Договор аренды заключается сроком на 5 лет, торговать в магазине можно будет круглогодично.
Площадь павильона — 56,5 квадратных метров. Он состоит не только из торгового зала с прилавками и рабочей зоной для персонала, но и из склада, а также санузла.
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