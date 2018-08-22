Мини-магазин в Ясеневе разыграют на аукционе

В сентябре Департамент Москвы по конкурентной политике разыграет право торговли в 11 нестационарных торговых объектах «Продовольственные товары». Мини-магазины расположены в спальных районах столицы, включая район Ясенево.

«Первые победители аукционов за право торговли в пяти нестационарных мини-магазинах определились в начале августа. В среднем на лот претендовали 2-3 участника, а средняя итоговая стоимость увеличилась на 40 процентов. Новые аукционы по 11 лотам «Продовольственные товары» пройдут 12 сентября», — рассказал руководитель Департамента Геннадий Дёгтев

Стартовая стоимость объекта в Ясеневе составляет 285,5 тысячи рублей. Договор аренды заключается сроком на 5 лет, торговать в магазине можно будет круглогодично.

Площадь павильона — 56,5 квадратных метров. Он состоит не только из торгового зала с прилавками и рабочей зоной для персонала, но и из склада, а также санузла.

Это неполный текст новости