Сколько стоит День знаний в Московской области

Тема расходов на сборы ребенка в школу представляет собой особый интерес для целого сегмента рынка. Прежде всего, для сектора розничной торговли — речь идет о домашних тратах на форму, обувь и канцелярские товары. О затратах на подготовку к 1 сентября рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников

«Сектор розничной торговли заранее готовится к 1 сентября. Ассортимент продумывается как минимум за год, заказы оформляются заранее, а производство стартует не позднее, чем за 5-6 месяцев до главного периода «школьных трат» — август и сентябрь, — рассказал министр. — Сегодняшняя статистика показывает, что большинство семей делает покупки в предпоследние и последние выходные августа. Однако, из-за разнообразия торговых форматов — от крупной сетевой торговли и до школьных базаров и ярмарок, ажиотажа не возникает. Каждый покупатель находит именно свой товар».

Владимир Посаженников отметил, что Минпотребрынка региона ежегодно проводит мониторинг расходов подмосковных семей на 1 сентября. Рассматривается средний уровень цен, объем спроса, а также суммарный объем расходов.

«По нашим предварительным подсчетам, оборот сектора специализированной розничной торговли детской одеждой, обувью, формой, а также канцелярскими товарами в этом году превысит 5,9 миллиардов рублей», — уточнил он.

Школьная форма обойдется в этом году жителям Подмосковья в среднем в 6150 рублей на одного мальчика. Для мальчика в стоимость включены:

рубашка — 500 руб. ;

брюки — 800 руб. ;

ботинки — 1100 руб. ; носки (5 пар) — 200 руб. ;

галстук — 250 руб. ;

футболка — 200 руб. ;

спортивный костюм — 1600 руб. ;

кроссовки — 1500 руб.

Министр также добавил, что в школу девочку будет несколько дороже, чем школьника, примерно на 1 450 рублей. Сюда включены:

джемпера — 1300 руб. ;

юбки — 800 руб. ;

туфель — 1100 руб. ;

колготок (по 2 пары) — 300 руб. ;

спортивного костюма — 1600 руб. ;

футболки— 200 руб. ;

кроссовок — 1500 руб.

Таковы данные мониторинга, организованного и проведенного в Министерстве потребительского рынка и услуг Московской области.

«Рюкзак для школьника в Подмосковье можно приобрести по цене от 1 000 рублей, мешок для сменной обуви — от 250 рублей. Еще одна статья расходов родителей — покупка канцелярских принадлежностей. Средняя стоимость школьного пенала составляет 300 рублей, от 450 рублей — обойдется родителям его наполнение. Обычные школьные тетради на 12 листов стоят порядка 7 рублей за единицу продукции. Школьный букет не станет тяжелым грузом для родителей. На розничном рынке сегодня представлено много специализированных цветочных салонов, оптово-розничных баз, к тому же многие розничные сети накануне первого сентября предлагают по акциям симпатичные и недорогие букеты. Цена на средний букет будет стартовать от 500 рублей», — заключил Владимир Посаженников.