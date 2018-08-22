Ещё
В Нидерландах продолжает дорожать вторичное жилье
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.55
$
67.93
78.30
78.65
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
73.65
–0.08 Золото
1197.05
+0.01 РТС
1069.91
+0.17
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1595
–0.0016
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

В Нидерландах продолжает дорожать вторичное жилье 

Prian.ru 1 час назад
По данным Статистического бюро Нидерландов (CBS) и Земельного регистра, рост цен на вторичное жилье в июле стал самым высоким за всю историю наблюдений, начиная с августа 2008 года, когда наблюдался пик рынка. По сравнению с показателями июня 2013 года, когда была отмечена минимальная положительная динамика, цены на жилье выросли в среднем на 30%. Что касается покупательской активности, то в июле 2018 года было продано 19 580 домов и квартир. Всего за первые семь месяцев 2018-го новых собственников нашли 124 615 единиц жилья, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В Амстердаме, где уже несколько кварталов подряд наблюдается безудержный рост цен, жилье подорожало еще на 19% во втором квартале 2018 года. Такая тенденция вынуждает местных жителей искать более доступные варианты в других городах страны.
[objects_0]
Prian.ru: последние новости
Власти Берлина одобрили строительство самого высокого жилого небоскреба Жители половины крупнейших городов Великобритании хотят переехать к морю Продажи жилья на Балеарских островах падают второй месяц подряд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российским дачникам добавили головной боли173
Раскрыты детали триллионного плана правительства94
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Россия решила напугать США рублем8
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы73
Видео
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
04:15
Российским дачникам добавили головной боли
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение