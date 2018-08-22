В Нидерландах продолжает дорожать вторичное жилье

По данным Статистического бюро Нидерландов (CBS) и Земельного регистра, рост цен на вторичное жилье в июле стал самым высоким за всю историю наблюдений, начиная с августа 2008 года, когда наблюдался пик рынка. По сравнению с показателями июня 2013 года, когда была отмечена минимальная положительная динамика, цены на жилье выросли в среднем на 30%. Что касается покупательской активности, то в июле 2018 года было продано 19 580 домов и квартир. Всего за первые семь месяцев 2018-го новых собственников нашли 124 615 единиц жилья, что на 7% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. В Амстердаме, где уже несколько кварталов подряд наблюдается безудержный рост цен, жилье подорожало еще на 19% во втором квартале 2018 года. Такая тенденция вынуждает местных жителей искать более доступные варианты в других городах страны.

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