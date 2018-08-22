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В Ясеневе на торги выставили мини-магазин
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В Ясеневе на торги выставили мини-магазин 

Каховка 52 минуты назад
Фото: Каховка
В Ясеневе на торги выставили мини-магазин с павильоном площадью 56,5 квадратных метров.
Всего в сентябре в столице разыграют право торговли в 11 нестационарных торговых объектах.
«Первые победители аукционов за право торговли в пяти нестационарных мини-магазинах определились в начале августа. В среднем на лот претендовали 2-3 участника, а средняя итоговая стоимость увеличилась на 40 процентов. Новые аукционы по 11 лотам «Продовольственные товары» пройдут 12 сентября», –отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев.
Выставленный на торги объект в Ясеневе состоит не только из торгового зала с прилавками, рабочей зоны для персонала, склада и санузла. Его стартовая стоимость объекта составляет 285,5 тысячи рублей. Договор аренды заключается сроком на 5 лет, а торговать в магазине можно будет круглый год.
Каховка: последние новости
В Ясеневе на торги выставили мини-магазин 22 августа состоится презентация (Road Show) «Лайфхаки для малого бизнеса. Как арендовать помещение от 1000 рублей за метр?» Жители и гости столицы смогут бесплатно проверить сосуды ног и стопы на ВДНХ
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