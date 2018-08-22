В Ясеневе на торги выставили мини-магазин

В Ясеневе на торги выставили мини-магазин с павильоном площадью 56,5 квадратных метров.

Всего в сентябре в столице разыграют право торговли в 11 нестационарных торговых объектах.

«Первые победители аукционов за право торговли в пяти нестационарных мини-магазинах определились в начале августа. В среднем на лот претендовали 2-3 участника, а средняя итоговая стоимость увеличилась на 40 процентов. Новые аукционы по 11 лотам «Продовольственные товары» пройдут 12 сентября», –отметил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев

Выставленный на торги объект в Ясеневе состоит не только из торгового зала с прилавками, рабочей зоны для персонала, склада и санузла. Его стартовая стоимость объекта составляет 285,5 тысячи рублей. Договор аренды заключается сроком на 5 лет, а торговать в магазине можно будет круглый год.