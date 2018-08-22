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«Инвестгрупп» намерен взыскать с геленджикских девелоперов 13 млрд рублей
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«Инвестгрупп» намерен взыскать с геленджикских девелоперов 13 млрд рублей 

Деловая газета. Юг 58 минут назад
Фото: Деловая газета.Юг
ЗАО «Инвестгрупп» (Москва) направило в суд иск о взыскании задолженности с ООО «Инвестгрупп-Отель» (Геленджик) и геленджикского ООО «Инвестгрупп-Апарт», пишет газета «Коммерсантъ».
По данным издания, с ООО «Инвестгрупп-Отель» истец намерен получить 7,3 млрд рублей, а с ООО «Инвестгрупп-Апарт» — 5 млрд рублей. Первые слушания по иску запланированы на сентябрь.
Компания «ИнвестГрупп» и ее дочки «Инвестгрупп-Апарт» и «Инвестгрупп-Отель» входили в группу взаимосвязанных заемщиков, привлекавших во Внешэкономбанке средства на реализацию проекта развития города-курорта Геленджика. Проект включал создание рекреационного кластера — апарт-отель «Сады морей» и пятизвездочный отель на 379 номеров, работает под брендом KempinskiGrandHotel.
Построенные объекты недвижимости находятся в залоге у банка. В 2016 году банк получил решение о взыскании с группы компаний 22 млрд рублей. ЗАО «Инвестгрупп» находится в процедуре наблюдения с февраля 2018 года, ВЭБ включил свои требования в реестр на 7 млрд рублей.
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