«Инвестгрупп» намерен взыскать с геленджикских девелоперов 13 млрд рублей

ЗАО «Инвестгрупп» (Москва) направило в суд иск о взыскании задолженности с ООО «Инвестгрупп-Отель» (Геленджик) и геленджикского ООО «Инвестгрупп-Апарт», пишет газета «Коммерсантъ»

По данным издания, с ООО «Инвестгрупп-Отель» истец намерен получить 7,3 млрд рублей, а с ООО «Инвестгрупп-Апарт» — 5 млрд рублей. Первые слушания по иску запланированы на сентябрь.

Компания «ИнвестГрупп» и ее дочки «Инвестгрупп-Апарт» и «Инвестгрупп-Отель» входили в группу взаимосвязанных заемщиков, привлекавших во Внешэкономбанке средства на реализацию проекта развития города-курорта Геленджика. Проект включал создание рекреационного кластера — апарт-отель «Сады морей» и пятизвездочный отель на 379 номеров, работает под брендом KempinskiGrandHotel.

Построенные объекты недвижимости находятся в залоге у банка. В 2016 году банк получил решение о взыскании с группы компаний 22 млрд рублей. ЗАО «Инвестгрупп» находится в процедуре наблюдения с февраля 2018 года, ВЭБ включил свои требования в реестр на 7 млрд рублей.