Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 184,6 млн рублей

Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год увеличены на 184,6 млн рублей. Соответствующие изменения в главный финансовый документ единогласно подержали депутаты городской думы на внеочередном заседании 22 августа.

Читайте также

Исполнение консолидированного бюджета Нижегородской области по доходам превысило уровень прошлого года

Как доложил директор департамента финансов Юрий Мочалкин , в текущем году получены дополнительных доходы в сумме 65,3 млн рублей за счет земельного налога. Еще 5 млн рублей — это поступления штрафов и пени. Он также напомнил, что ранее было получено гарантийное письмо от временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о выделении 114,3 млн на капитальный ремонт школы № 123.

«В 2018 году планируется увеличить расходы департамента образования на 15,3 млн рублей. Средства пойдут на подготовку образовательных учреждений к учебному году, питание льготных категорий детей, а также на софинансирование программы «Здоровый ребенок». Расходы департамента по спорту и молодежной политике увеличатся на 200 тысяч рублей, департамента жилья и инженерной инфраструктуры на капитальный ремонт многоквартирных домов — 10 млн рублей», — сказал Мочалкин.

Кроме того, планируется увеличить расходы департамента дорожного хозяйства и благоустройства на 29,1 млн рублей, департамента строительства — на 8,8 млн рублей, КУГИ — на 3,3 млн рублей.

Таким образом, уточненные параметры бюджета составят: доходы — 32,7 млрд рублей, расходы — 33,9 млрд рублей. Дефицит при этом не изменится и останется на уровне 1,2 млрд рублей.

Все изменения в бюджет, которые сегодня обсуждались, будут направлены на решение вопросов, которые давно требовали оперативного вмешательства. Я благодарен депутатам городской думы, которые собрались в свой законный отпуск и приняли важные для города решения.

глава Нижнего Новгорода

Напомним, 1,2 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода будет направлено на работы по консервации объектов культурного наследия.

Фото: Надежда Кей