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Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 184,6 млн рублей
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Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 184,6 млн рублей 

Vgoroden.ru 57 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Доходная и расходная части бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год увеличены на 184,6 млн рублей. Соответствующие изменения в главный финансовый документ единогласно подержали депутаты городской думы на внеочередном заседании 22 августа.
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Как доложил директор департамента финансов Юрий Мочалкин, в текущем году получены дополнительных доходы в сумме 65,3 млн рублей за счет земельного налога. Еще 5 млн рублей — это поступления штрафов и пени. Он также напомнил, что ранее было получено гарантийное письмо от временно исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о выделении 114,3 млн на капитальный ремонт школы № 123.
«В 2018 году планируется увеличить расходы департамента образования на 15,3 млн рублей. Средства пойдут на подготовку образовательных учреждений к учебному году, питание льготных категорий детей, а также на софинансирование программы «Здоровый ребенок». Расходы департамента по спорту и молодежной политике увеличатся на 200 тысяч рублей, департамента жилья и инженерной инфраструктуры на капитальный ремонт многоквартирных домов — 10 млн рублей», — сказал Мочалкин.
Кроме того, планируется увеличить расходы департамента дорожного хозяйства и благоустройства на 29,1 млн рублей, департамента строительства — на 8,8 млн рублей, КУГИ — на 3,3 млн рублей.
Таким образом, уточненные параметры бюджета составят: доходы — 32,7 млрд рублей, расходы — 33,9 млрд рублей. Дефицит при этом не изменится и останется на уровне 1,2 млрд рублей.
Все изменения в бюджет, которые сегодня обсуждались, будут направлены на решение вопросов, которые давно требовали оперативного вмешательства. Я благодарен депутатам городской думы, которые собрались в свой законный отпуск и приняли важные для города решения.
Владимир Панов
глава Нижнего Новгорода
Напомним, 1,2 млн рублей из бюджета Нижнего Новгорода будет направлено на работы по консервации объектов культурного наследия.
Фото: Надежда Кей
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