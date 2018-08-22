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Почти 6 млрд руб. потратят родители в Подмосковье на подготовку детей к новому учебному году
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Почти 6 млрд руб. потратят родители в Подмосковье на подготовку детей к новому учебному году 

Агентство «Москва» 24 минуты назад
Подмосковные семьи потратят на подготовку детей к новому учебному году в общей сложности почти 6 млрд руб., сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг региона.
«Минпотребрынка Московской области ежегодно проводит мониторинг расходов подмосковных семей на 1 сентября. Мы смотрим средний уровень цен, объем спроса, а также суммарный объем расходов. По нашим предварительным подсчетам, оборот сектора специализированной розничной торговли детской одеждой, обувью, формой, а также канцелярскими товарами в этом году превысит 5,9 млрд руб.», — приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.
Отмечается, что для мальчика школьная форма обойдется в этом году в среднем в 6 тыс. 150 руб., а собрать в школу девочку будет дороже примерно на 1 тыс. 450 руб. По словам В. Посаженникова, большинство семей делают покупки в предпоследние и последние выходные августа.
«Школьный букет не станет тяжелым грузом для родителей. На розничном рынке сегодня представлено много специализированных цветочных салонов, оптово-розничных баз, к тому же многие розничные сети накануне первого сентября предлагают по акциям симпатичные и недорогие букеты. Цена на средний букет будет стартовать от 500 руб.», — отметил министр.
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