Почти 6 млрд руб. потратят родители в Подмосковье на подготовку детей к новому учебному году

Подмосковные семьи потратят на подготовку детей к новому учебному году в общей сложности почти 6 млрд руб., сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Минпотребрынка Московской области ежегодно проводит мониторинг расходов подмосковных семей на 1 сентября. Мы смотрим средний уровень цен, объем спроса, а также суммарный объем расходов. По нашим предварительным подсчетам, оборот сектора специализированной розничной торговли детской одеждой, обувью, формой, а также канцелярскими товарами в этом году превысит 5,9 млрд руб.», — приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова

Отмечается, что для мальчика школьная форма обойдется в этом году в среднем в 6 тыс. 150 руб., а собрать в школу девочку будет дороже примерно на 1 тыс. 450 руб. По словам В. Посаженникова, большинство семей делают покупки в предпоследние и последние выходные августа.

«Школьный букет не станет тяжелым грузом для родителей. На розничном рынке сегодня представлено много специализированных цветочных салонов, оптово-розничных баз, к тому же многие розничные сети накануне первого сентября предлагают по акциям симпатичные и недорогие букеты. Цена на средний букет будет стартовать от 500 руб.», — отметил министр.