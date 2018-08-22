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Частные инвесторы открыли свыше 400 тыс. ИИС на Московской бирже
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Частные инвесторы открыли свыше 400 тыс. ИИС на Московской бирже 

Банки.ру 33 минуты назад
Количество зарегистрированных на Московской бирже индивидуальных инвестиционных счетов на 20 августа 2018 года превысило 400 тыс. Об этом сообщила фондовая площадка, уточнив, что по состоянию на конец 2015 года было открыто 88,9 тыс. таких счетов, на конец 2016-го — 195,2 тыс., на конец 2017-го — 302 тыс. ИИС.
В сообщении Мосбиржи указано, что 212 тыс. счетов открыты новыми частными инвесторами, которые никогда не имели брокерских счетов. Всего с начала 2015 года на рынок пришли около 750 тыс. новых частных инвесторов, и на сегодняшний день зарегистрировано 2,2 млн инвесторов-физлиц. Из этого числа 341 тыс. совершили хотя бы одну сделку на биржевых рынках в течение последних шести месяцев.
Продуктовый виджет
Наибольшей популярностью среди инвестиций в ценные бумаги посредством ИИС пользуются акции, доля которых в портфелях ИИС на конец первого полугодия 2018 года составила 53,2%. На государственные облигации приходится 26,8%, на корпоративные облигации — 17,1%, на ETF (Exchange Traded Fund — индексный фонд, паи (акции) которого обращаются на бирже. — Прим. Банки.ру) — 2,9%.
Наибольшее количество ИИС открыто клиентами Сбербанка (123 тыс. счетов), «Финама» (51 тыс. счетов), БКС (49 тыс. счетов). Лидерами по количеству ИИС среди управляющих компаний являются УК «Сбербанк Управление активами» (44 тыс. счетов), УК «Альфа-Капитал» (11 тыс. счетов) и УК «Открытие» (около 11 тыс. счетов). На настоящий момент ИИС открыты в 134 компаниях.
Ведущими регионами по количеству открытых счетов являются Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Свердловская область и Башкирия.
Мосбиржа напоминает, что с 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющей компании (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 млн рублей. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т. д. Помимо получаемого в результате инвестиций дохода, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тыс. рублей (возврат до 52 тыс. рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).
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