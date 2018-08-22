Продажи элитных апартаментов в Нью-Йорке упали на 30% за год

По мнению брокера и заместителя председателя Stribling Кирка Хенкельса, в падении нет критической тенденции — просто рынок приспосабливается к хроническому завышению цен по отношению к стоимости, к которой готов покупатель. К тому же, отчёт касается рынка новых кондоминиумов, которых в последнее время стало ещё больше, сообщает Mansion Global.

Продажи старых элитных кондо стоимостью от $5 млн выросли примерно на 10% в первой половине 2018 года по сравнению с особенно вялыми в этом отношении шестью месяцами 2017 года.

Брокеры заявили, что скромный рост продаж отражает готовность продавцов отказаться от своей мечты о больших прибылях в силу реальных обстоятельств. Цены на роскошные апартаменты резко выросли в 2014 и 2015 годах, но с тех пор стагнировали до более низких уровней. Средняя стоимость кооперативов и кондоминиумов выросла в первом полугодии 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Но цены на многие квартиры снизились на 10 — 20% за последние два года, особенно среди кооперативов.

Когда в 2016 году началось замедление рынка роскоши, брокеры искали причину в политической неопределенности. Совсем недавно они заявили, что покупатели колебались из-за изменений Федерального налога, который мог увеличить стоимость владения домом и уменьшить вычет относительно высокого налогового бремени Нью-Йорка. Но сейчас специалисты сходятся на мнении, что данная коррекция — естественный этап становления рынка. Ведь завышенные цены на недвижимость приводят к тому, что всё больше американцев снимает жильё, не особо надеясь на покупку.