9 609 рублей составил прожиточный минимум в Нижегородской области во II полугодии 2018 году

Средняя величина прожиточного минимума для жителей Нижегородской области во II полугодии 2018 года составила 9,609 тыс. рублей. Об этом стало известно из соответствующего постановления правительства региона, опубликованного на портале правовой информации.

Прожиточный минимум для различных категорий населения составил: для трудоспособного населения — 10,309 тыс. рублей, для пенсионеров — 7,911 тыс. рублей, а для детей — 10,092 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что почти 12% населения Нижегородской области имеют доходы ниже прожиточного минимума.