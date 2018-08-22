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Париж назван самым популярным городом у покупателей премиального жилья
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Париж назван самым популярным городом у покупателей премиального жилья 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Богатые инвесторы с доходом более €24 миллионов продолжают интересоваться собственностью в Париже, несмотря на повышение цен. Наиболее активные покупатели — из США, Европы и Ближнего Востока. Они присматриваются к центру Парижа, а именно к 1-му, 6-му и 7-му округам. Высокие цены и отсутствие доступных предложений привели к увеличению числа инвесторов в 10-й район, который сейчас облагораживают, сообщает Property Showrooms.com.
Но есть признаки того, что повышение цен не будет длиться вечно. По данным Национального института статистики, в июле 2018 года всё меньше девелоперов полагали, что спрос на новую недвижимость сохранится на том же уровне, что в начале года и в течение 2017 года. Тем не менее, девелоперы прогнозируют, что в последнем квартале спрос будет немного выше долгосрочного среднего как для арендного сектора, так и для новостроек, так как финансовые возможности для покупки жилья возрастут.
В сегменте роскоши Knight Frank по-прежнему отмечает сильный рост цен, как и в 2017 году. Брокер сообщил о подорожании жилья на 12% в 2017 году в Париже. На 2018 год эксперты агентства прогнозируют рост цен в люксовом секторе на 9%. Ожидания актуальны для всех сегментов рынка, учитывая Brexit и тот факт, что Париж будет принимать Олимпийские игры 2024 года. К примеру, стоимость курортного жилья во Франции уже активно поднимается.
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