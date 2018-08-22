Банки, финансы населения и компаний чувствуют себя нормально

Стабильный июнь на финансовом рынке сменился в целом стабильным июлем. Курс национальной валюты колебался в диапазоне 66,9 — 68,2 руб. за бивалютную корзину. Ключевая ставка сохранилась на прежнем уровне в 7,25 процента годовых. Сальдо по текущим операциям составило порядка 6 млрд долларов. Чистый отток капитала продолжил снижаться. Официальные валютные резервы возросли на 5 млрд долларов. Банки продолжили получать прибыль, сбережения населения умеренно росли, а кредитование сбавило темпы.

ВТБ и В июне банки получили 107 млрд рублей прибыли после формирования резервов, причем прибыль трех крупнейших госбанков — зарегистрированных в Москве Сбербанка Газпромбанка — была рекордной с начала года. Показатель достаточности банковского капитала к началу июня вырос до 12,8 процента.

Финансовое самочувствие населения и корпоративного сектора остались на прежних трендах. Умеренное увеличение сбережений горожан на уровне чуть больше процента (+1,1) сочеталось с ростом кредитования в +1,8 процента по банковской системе. Средства на счетах и депозитах предприятий, равно как и корпоративное кредитование в июне незначительно сократились — всего на 0,1 процента.

Ежемесячный обзор финансового рынка России по состоянию на 01.07.2018