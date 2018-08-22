Составлен рейтинг регионов СЗФО по стоимости аренды жилья

Эксперты ЦИАН определили, в каких регионах Северо-Западного федерального округа расположены самые дорогие арендные квартиры.

Лидером по максимальному уровню ставок аренды ожидаемо оказался Санкт-Петербург. При этом Ленинградская область по этому показателю не входит даже в первую пятерку.

В рейтинге учитывались квартиры, сдающиеся в долгосрочную аренду — на срок более года. При этом максимальная ставка рассчитывалась вместе с ежемесячными коммунальными платежами. При совпадении стоимости аренды более высокую позицию получали объекты с меньшей площадью.

С огромным отрывом от остальных регионов первое место в рейтинге занял Санкт-Петербург, где самая дорогая арендная квартира обойдется в 1,65 млн рублей в месяц. Этот показатель более чем в 10 раз превышает максимум второго места — Калининградской области, где самая дорогая квартира сдается за 143 тыс. рублей в месяц. Замыкает тройку Новгородская область. Здесь «потолок» находится на уровне 80 тыс. рублей в месяц. В первую пятерку также вошли Мурманская область и Республика Коми — 70 тыс. и 60 тыс. рублей в месяц соответственно.