Более 13 млн рублей задолжали нижегородские работодатели своим сотрудникам

Задолженность по заработной плате работающих на предприятиях и в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по состоянию на начало августа составила 13 млн 397 тысяч рублей. Общее число предприятий и организаций, имеющих задолженность по заработной плате — 2. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

Что касается размера заработной платы в области, то средняя номинальная начисленная заработная плата работающих в июне 2018 года составила 33.900,2 рубля и по сравнению с июнем 2017 года выросла на 6 процентов, в январе-июне — 32.109,5 рубля, и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросла на 8,5 процента.