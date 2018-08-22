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Более 13 млн рублей задолжали нижегородские работодатели своим сотрудникам
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Более 13 млн рублей задолжали нижегородские работодатели своим сотрудникам 

Newsroom24 24 минуты назад
Фото: Newsroom24
Задолженность по заработной плате работающих на предприятиях и в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства по состоянию на начало августа составила 13 млн 397 тысяч рублей. Общее число предприятий и организаций, имеющих задолженность по заработной плате — 2. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.
Что касается размера заработной платы в области, то средняя номинальная начисленная заработная плата работающих в июне 2018 года составила 33.900,2 рубля и по сравнению с июнем 2017 года выросла на 6 процентов, в январе-июне — 32.109,5 рубля, и по сравнению с соответствующим периодом 2017 года выросла на 8,5 процента.
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