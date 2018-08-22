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Житель Армавира лишился гаража из‐за долгов
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Житель Армавира лишился гаража из‐за долгов 

360tv.ru 25 минут назад
Фото: 360tv.ru
Житель Армавира остался без гаража после того, как задолжал 112 тысяч рублей банку и своему знакомому. Также он не оплатил налоги и госпошлину. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу УФССП России по Краснодарскому краю.
Судебные приставы арестовали гараж должника и выставили его на торги. Специалист оценил недвижимость в 200 тысяч рублей. Однако его покупкой никто не заинтересовался. Тогда должностные лица предложили знакомому жителя Армавира приобрести гараж. Он согласился. Нарушитель должен был ему 98 тысяч, поэтому покупатель в итоге выплатил разницу между ценой гаража и суммой долга.
Оставшуюся часть денег от покупки неплатильщику отправили на счет.
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