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Оценен ущерб России от строителей из Средней Азии
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Ущерб России от строителей из Средней Азии оценили в триллион рублей 

dom.lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Россия ежегодно теряет триллион рублей из-за нелегального малоэтажного строительства, говорится в материалах компании Good Wood, поступивших в «Дом» в среду, 22 августа.
По данным аналитиков, отечественный рынок загородного строительства сейчас оценивается в 500 миллиардов рублей, и около 50 процентов из них попадает в «черную зону». 250 миллиардов рублей ежегодно выплачиваются нелегально на руки зарубежным рабочим (жителям Средней Азии, других стран бывшего СНГ) и вывозятся за границу.
«Если бы эти деньги облагались налогами и выплачивались российским рабочим, они бы повторно попадали в экономику, — отмечают эксперты. — В нашей стране стандартный мультипликатор — 4х, и общий ущерб экономике таким образом составляет триллион рублей».
В Good Wood считают, что существующего запрета на использование нелегальной рабочей силы оказывается недостаточно, поскольку отследить доходы мигрантов, с которых не уплачиваются налоги, возможно только если приезжие трудоустроены в официальные строительные компании. Но собственники земельных участков зачастую нанимают их для строительства напрямую или через прорабов, собирающих сезонные бригады без оформления юридического лица.
Для решения проблемы эксперты предлагают исключить возможность регистрации частных домов без документального подтверждения проведения строительных работ.
«Чтобы индивидуальный дом зарегистрировали официально, необходимо убедиться, что производился перевод денег от физического лица к строительной компании (лицензированной или же являющейся членом саморегулируемой организации). Эта мера, принятая на законодательном уровне, могла бы существенно улучшить экономическую ситуацию в стране, дать новые рабочие места», — подчеркивается в предоставленных материалах.
Ранее сообщалось, что в первом полугодии 2018-го объем жилья, самостоятельно возведенного населением России, превысил число «квадратов», построенных компаниями-застройщиками, — впервые в современной истории. Всего за январь — июнь в стране ввели в эксплуатацию 29,3 миллиона квадратных метров жилой недвижимости, из них 15,3 миллиона построили граждане своими силами.
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Комментарии2  Ещё 2 источника 
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