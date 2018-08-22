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«Дождались»: Кабмин снял ограничение на покупку дорогих авто для чиновников
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«Дождались»: Кабмин снял ограничение на покупку дорогих авто для чиновников 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Соответствующее решение украинское правительство приняло сегодня, 22 августа, на заседании.
Помимо авто, данное решение касается также покупки мебели, компьютеров, закупки и обслуживания мобильных телефонов.
Ранее это ограничение регулировалось постановлением №332 от 4 апреля 2001 года, согласно которому на сегодняшний день граничные суммы расходов на покупку автомобилей были установлены на уровне 0,6-1,2 млн грн. (от 1,2 до 2,6 млн руб.) в зависимости от ранга чиновника, на компьютеры и ноутбуки — 23-27 тыс. грн. (около 47 — 55 тыс. руб.), на комплекты мебели — 6,5-30 тыс. грн. (около 15-65 тыс.руб.), на телеаппаратуру и видеотехнику — 25 тыс. грн. (около 52 тыс. руб.).
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