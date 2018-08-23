Многолетнее противостояние: интернет впервые опередил ТВ по объему рекламы

Впервые за многолетнее противостояние Интернета и телевидения Рунет вырвался в лидеры по объемам рекламы. Такие данные привела Ассоциация коммуникационных агентств России.

Уточняется, что в период с января по июнь текущего года российский рынок рекламы вырос на 13% по сравнению с таким же периодом 2017 года.

Что касается интернет-рекламы, то за первое полугодие его объем увеличился сразу на 21% — до 91,5 миллиарда рублей. При этом объем рекламы на телевидении тоже вырос, только вот всего на 13% — до 91 миллиарда рублей.

По словам сопредседателя Комиссии экспертов АКАР Сергея Веселова, интернет, хоть и немного опередил телевидение, но все же вырвался вперед по объему рекламы.

«Это событие было вполне ожидаемым и прогнозируемым. При этом позиции эти двух медиа сегментов достаточно близки — каждый из них на рекламном рынке имеет долю несколько больше 41%», — отметил он.

Рост рекламы на 2% зафиксирован и на радио — до 7,7 миллиарда рублей.

А вот пресса показала противоположную динамику — здесь объемы рекламы снизились до 9% и составили 9,1 миллиарда рублей.