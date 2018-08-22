Ещё
Нижегородские налогоплательщики за 7 месяцев пополнили бюджет на 161,8 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.76
$
68.14
78.75
78.90
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.18
+0.39 Золото
1197.68
–0.15 РТС
1062.15
+0.51
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1602
–0.0008
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Нижегородские налогоплательщики за 7 месяцев пополнили бюджет на 161,8 млрд рублей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
161,8 млрд рублей поступило от налогоплательщиков Нижегородской области в консолидированный бюджет РФ за 7 месяцев 2018 года, сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по региону.
Это на 6 млрд рублей или на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.
В консолидированный бюджет Нижегородской области поступило 102,6 млрд рублей (на 9,2 млрд рублей или на 10% больше данного показателя прошлого года). Из них в бюджет субъекта поступило 88,8 млрд рублей (темп роста — 110%). В местные бюджеты поступило 13,8 млрд рублей (темп роста 109,4%).
Сумма поступлений по страховым взносам на обязательное соцстрахование за 7 месяцев составила 77,3 млрд рублей (на 10% или на 7,0 млрд рублей больше фактических поступлений аналогичного периода 2017 года).
Читайте нас на Яндекс. Новости
Newsroom24: последние новости
Более 13 млн рублей задолжали нижегородские работодатели своим сотрудникам Более 156 млн рублей сэкономлено по итогам торгов, проведенных правительством Нижегородской области в июле Нижегородский машзавод увеличил убыток в 2,6 раза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль рухнул еще ниже378
Российским дачникам добавили головной боли185
Доллар и евро преодолели психологическую отметку104
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы73
В РФ изменили правила регистрации недвижимости10
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение