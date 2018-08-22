Нижегородские налогоплательщики за 7 месяцев пополнили бюджет на 161,8 млрд рублей

161,8 млрд рублей поступило от налогоплательщиков Нижегородской области в консолидированный бюджет РФ за 7 месяцев 2018 года, сообщает пресс-служба управления Федеральной налоговой службы по региону.

Это на 6 млрд рублей или на 4% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

В консолидированный бюджет Нижегородской области поступило 102,6 млрд рублей (на 9,2 млрд рублей или на 10% больше данного показателя прошлого года). Из них в бюджет субъекта поступило 88,8 млрд рублей (темп роста — 110%). В местные бюджеты поступило 13,8 млрд рублей (темп роста 109,4%).

Сумма поступлений по страховым взносам на обязательное соцстрахование за 7 месяцев составила 77,3 млрд рублей (на 10% или на 7,0 млрд рублей больше фактических поступлений аналогичного периода 2017 года).

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