Банки до конца года передадут кредиты ГОЗ Промсвязьбанку

КУБИНКА, 22 августа. / ТАСС /. Передача Промсвязьбанку кредитов по гособоронзаказу должна быть организована до конца 2018 года. Докапитализация банка на 5 млрд рублей состоится не позднее сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Алексей Моисеев

"Очевидно, что это [передачу активов по гособоронзаказу] надо будет делать в этом году, либо потом уже особо и не делать. Поэтому этот год. Может быть, немного захватим следующий, но базовый план — все это реализовать", — сказал Моисеев, уточнив, что компенсация капиталов банков будет проводиться позднее после передачи активов.

"Я надеюсь, что передача [5 млрд рублей в капитал Промсвязьбанка] пройдет не позже, чем в сентябре", — добавил замминистра.