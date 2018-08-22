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В банке «Возрождение» 23 августа подробно расскажут о страховом продукте «Без хлопот»
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В банке «Возрождение» 23 августа подробно расскажут о страховом продукте «Без хлопот» 

РИАМО 53 минуты назад
Фото: РИАМО
День открытых дверей по страховому продукту «Без хлопот» состоится в отделениях и филиалах банка «Возрождение» 23 августа, специалисты не только подробно расскажут об условиях страхования, но и помогут оформить полис, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
«23 августа банк «Возрождение» приглашает на День открытых дверей, посвященный коробочному страховому продукту «Без хлопот». В течение всего дня во всех филиалах и отделениях банка «Возрождение» можно получить развернутые консультации и при желании на месте оформить полис», — отмечается в сообщении.
Продукт обеспечивает надежную финансовую защиту имущества (квартир и домов) на случай кражи, аварий различных инженерных систем, затопления, пожара, взрыва, падения деревьев, противоправных действий третьих лиц и других непредвиденных ситуаций. Оформление полиса не требует заполнения страховых документов, описей, анкет и осмотра имущества.
Срок действия полиса — 12 месяцев. Стоимость продукта зависит от размера финансовой защиты, которую выбирает клиент: 1,5 тысячи рублей при страховой сумме 200 тысяч рублей, 2,5 тысячи рублей при сумме покрытия 350 тысяч рублей или 4,5 тысячи рублей при страховой сумме 560 тысяч рублей для квартир и 650 тысяч рублей — для домов.
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