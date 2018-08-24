Богачи улетают из Екатеринбурга и сдают квартиры: в городе выросли средние цены на аренду жилья

Стоимость ежемесячной аренды квартиры в Екатеринбурге за год поднялась на 9,4% — до 19,7 тысячи рублей за средний объект на рынке, подсчитали специалисты онлайн-сервиса по подбору недвижимости N1.RU.

По данным аналитиков, к росту цен привело увеличение числа дорогих объектов для аренды, а также увеличение доли арендных квартир в центре, которые традиционно самые дорогие на рынке. Так, в прошлом году в центре сдавали 10% всех объектов на рынке, а в этом году в этом микрорайоне уже сдают 14,5% всего жилья. Кроме центра доля предложений подросла на ВИЗе и в микрорайоне Юго-Западном.

Средняя цена однокомнатной квартиры по всем районам города сейчас составляет 16,8 тысячи рублей в месяц, а год назад среднее предложение было на 5%, или на 800 рублей дешевле. Двушки подросли максимально — на 9,8%, до 21,3 тысячи рублей в месяц. При этом цены на них выросли практически во всех районах.

— За год произошел существенный рост доли достаточно дорогих квартир для аренды. Например, доля квартир по цене больше 50 тысяч рублей в месяц в центре возросла на 2,3%, а на ВИЗе — на 5%, — отмечает руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая. — Возможно, такие объекты стали пользоваться меньшим спросом, так как на рынке сейчас бум ипотечного кредитования, поэтому какая-то часть людей, ранее арендовавшая квартиры, теперь переезжает в собственные.

Чтобы узнать, как изменились цены на объекты одного и того же класса, аналитики сравнили конкретные объявления. В частности, в Академическом в доме по адресу Вильгельма де Геннина, 42 в 2017 году были выставлены для аренды две однокомнатные квартиры за 15 тысяч рублей, а в этом году в этом же доме есть квартира за 15 тысяч рублей, а также еще четыре по цене от 17 до 20 тысяч рублей.

Ранее Е1.RU публиковал статистику по числу продаваемых квартир в разных районах города — среди «спальников» чаще всего мечтают о переезде владельцы жилья на Уралмаше и Юго-Западе.