Время покупать? В Екатеринбурге исчезает дешёвое жильё

По данным аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН), на 6 августа 2018 года средняя цена одного квадратного метра жилья на вторичном рынке Екатеринбурга составила 68 675 рублей. За месяц его стоимость выросла на 0,5%. При этом с начала года этот показатель увеличился на 2,1%. Аналитики сообщают, что такая ситуация возникла в связи с сокращением числа наиболее дешёвых объектов.

«Метр» дорожает

Между тем по количественным показателям рынок вторички находится в отрицательной динамике: сейчас на продажу выставляется около 8 280 квартир, что на 9,5% меньше, чем в начале 2018 года. При этом никакого роста объёмов эксперты не ожидают. Прежним остаётся количество комнат и объектов в пригороде Екатеринбурга. В базе данных УПН выставляется почти 1 620 комнат в коммунальных квартирах. Ещё 710 квартир продаётся в городах-спутниках — Арамиле, Берёзовском, Верхней Пышме и Среднеуральске. Сроки экспозиции объявлений составляют в среднем 4 месяца.

Цены в территориальных сегментах также в основном растут. Исключение составляют объекты в центре города, их средняя стоимость снизилась на 0,9% и достигла отметки 96 940 рублей за квадратный метр. Вся остальная недвижимость по выделенным сегментам подорожала.

Причём самая весомая корректировка (0,8% по данным УПН) зафиксирована для районов четвертого ценового пояса. Средняя цена здесь держится на уровне 48 038 рублей за «квадрат».

Что касается типов домов, то квартиры в современных зданиях пусть незначительно, но всё же прибавили в стоимости, они обходятся покупателям в 78 448 рублей. «Пентагоны» выставляют по цене 61 651 рубль, а квартиры с улучшенной планировкой можно найти по 64 220 рублей за квадратный метр.

Ждём реновацию?

Стоит отметить, что Екатеринбург продолжает входить в десятку городов России с самыми высокими ценами на жилье со вторичного рынка. Столица Урала занимает 8-е место, уступая двум столицам, югу страны и Татарстану.

Напомним также, что в Свердловской области в 2018 году собираются сдать порядка 2 миллионов квадратных метров жилья. По состоянию на июнь введено в строй свыше 620 тысяч «квадратов», из них 200 тысяч построено в столице Урала. Власти региона пообещали к 2024 году довести среднегодовые объёмы сдачи до 3 миллионов, но для решения этой задачи потребуется внести изменения в градостроительные правила, в том числе — для реновации застроенной территории.

По словам министра строительства Свердловской области Михаила Волкова, сегодня на федеральном уровне разрабатывается национальный проект, который будет подписан в начале октября этого года. Он предусматривает устойчивое снижение количества ветхого и аварийного жилья на всей территории России. «До 2021 года будут решаться вопросы вхождения в эту программу. А дальше — замещение старого жилья на новое в условиях федерального софинансирования», — заявил Волков.

Чиновники уже определились, что программа реновации в Екатеринбурге в первую очередь будет нацелена на дома, построенные в 30-40-50-е годы, а также старые дома индивидуальной жилой застройки. Основным приоритетом уральской реновации власти назвали компактность.