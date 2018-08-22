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Выставленный на аукцион Lexus Хорошавина подешевел
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Выставленный на аукцион Lexus Хорошавина подешевел 

Вести.Ru 32 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Росимущество снизило цену конфискованного у экс-губернатора Сахалина автомобиля в 2,5 раза, сообщает "Интерфакс".
В пресс-службе Росимущества заявили, что изначальная его стоимость составляла 2 млн 642 тыс. рублей. Ранее цена автомобиля также была снижена до 1 млн 849 тыс. рублей, сейчас его можно приобрести за 1 млн 057 тысяч.
Аукцион планируется провести 20 сентября на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ. Все средства, вырученные с продажи конфискованного имущества, поступят в федеральный бюджет.
Росимущество ранее уже реализовало на аукционе два автомобиля Хорошавина марки Bentley. Их суммарная стоимость составила около 13 млн 775 тыс. рублей.
4 февраля 2015 года Александр Хорошавин был задержан на своем рабочем месте, 9 февраля 2018 года экс-губернатор был осужден и приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с выплатой штрафа в 500 млн рублей по статьям 290 (получении взяток) и 174.1 (легализации преступных доходов в составе преступной группы) УК РФ. Хорошавин был лишен всех госнаград. Конфискованное у него имущество составляет несколько квартир и земельных участков в элитных районах Москвы, дом, денежные средства и множество ювелирных украшений.
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