Выставленный на аукцион Lexus Хорошавина подешевел

Росимущество снизило цену конфискованного у экс-губернатора Сахалина автомобиля в 2,5 раза, сообщает "Интерфакс"

В пресс-службе Росимущества заявили, что изначальная его стоимость составляла 2 млн 642 тыс. рублей. Ранее цена автомобиля также была снижена до 1 млн 849 тыс. рублей, сейчас его можно приобрести за 1 млн 057 тысяч.

Аукцион планируется провести 20 сентября на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ. Все средства, вырученные с продажи конфискованного имущества, поступят в федеральный бюджет.

Росимущество ранее уже реализовало на аукционе два автомобиля Хорошавина марки Bentley. Их суммарная стоимость составила около 13 млн 775 тыс. рублей.