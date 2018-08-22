В Самаре собственники просят за аренду «однушки» от семи тысяч рублей в месяц

Больше всего квартир сдают в Октябрьском районе

За июль представители Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) проанализировали 809 предложений об аренде жилья на досках объявлений.

В результате исследования они выявили, что средняя стоимость аренды квартиры по городу — 10 406 рублей в месяц.

— В среднем максимальную арендную плату берут хозяева улучшенных «трешек» — 19 357 рублей в месяц, а минимальную — за однокомнатные «малосемейки» — 7 148 рублей в месяц, — сообщили представители СОФЖИ.

Специалисты выяснили, что средняя цена «однушки» в Самаре — 9 389 рублей в месяц, «двушки» — 13 277 рублей в месяц, «трешки» — 18 750 рублей в месяц.

Чаще всего по-прежнему сдают однокомнатные квартиры. Причем наиболее оживленным с точки зрения аренды районом является Октябрьский.