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В Самаре собственники просят за аренду «однушки» от семи тысяч рублей в месяц
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В Самаре собственники просят за аренду «однушки» от семи тысяч рублей в месяц 

63.ru 24 минуты назад
Фото: 63.ru
Больше всего квартир сдают в Октябрьском районе
За июль представители Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) проанализировали 809 предложений об аренде жилья на досках объявлений.
В результате исследования они выявили, что средняя стоимость аренды квартиры по городу — 10 406 рублей в месяц.
— В среднем максимальную арендную плату берут хозяева улучшенных «трешек» — 19 357 рублей в месяц, а минимальную — за однокомнатные «малосемейки» — 7 148 рублей в месяц, — сообщили представители СОФЖИ.
Специалисты выяснили, что средняя цена «однушки» в Самаре — 9 389 рублей в месяц, «двушки» — 13 277 рублей в месяц, «трешки» — 18 750 рублей в месяц.
Чаще всего по-прежнему сдают однокомнатные квартиры. Причем наиболее оживленным с точки зрения аренды районом является Октябрьский.
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