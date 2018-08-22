ВТБ в Кировской области на четверть увеличил портфель привлеченных средств физлиц

С начала года портфель привлеченных средств физических лиц ВТБ в Кировской области увеличился на 25%. На 1 июля он превысил 7 млрд рублей.

Объем розничного кредитного портфеля ВТБ по результатам полугодия составил 16,8 млрд рублей. За шесть месяцев банк выдал жителям Кировской области кредитов на сумму более 3,7 млрд рублей, что на 18% превышает результат первого полугодия 2017 года.

Наибольший рост демонстрируют кредиты наличными, их продажи увеличились в регионе в 1,5 раза по сравнению с первым полугодием прошлого года. Портфель таких кредитов составил более 5 млрд рублей.

За шесть месяцев ВТБ выдал клиентам более 1200 ипотечных кредитов на сумму 1,7 млрд рублей. Ипотечный портфель банка превысил 10,6 млрд

Объем выдач автокредитов превысил 370 млн рублей — на 20% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Портфель таких кредитов на 1 июля составил около 700 млн рублей.

«В первом полугодии мы увеличили розничный кредитный портфель благодаря выгодным предложениям, в том числе в рамках госпрограмм. Жители региона также активно размещали в банке свои накопления. Особенно приятно отметить рост интереса к инвестициям — портфель инвестиционных продуктов вырос за полугодие на 60%», − отметил Роман Горинов, управляющий розничного бизнеса ВТБ в Кировской области.

В 2018 году банк продолжает развитие зарплатных проектов в регионе. По итогам первого полугодия ВТБ выдал 10 тысяч зарплатных карт. Портфель превысил 44 тыс. зарплатных карт.