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Русфинанс Банк скорректировал условия по двум программам автокредитования
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Русфинанс Банк скорректировал условия по двум программам автокредитования 

Банки.ру 1 час назад
Теперь ссуда на покупку нового иностранного или отечественного автомобиля выдается по ставке от 15,5% до 18% годовых (ранее от 15,5% до 17% годовых).
Минимальный первоначальный взнос по предложениям был снижен и сейчас составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости машины (ранее 20%). Максимальная сумма займа может достигать 6,5 млн рублей, а срок кредита — пять лет. Снизить величину процентной ставки возможно при оформлении личного страхования на 2—2,5 процентного пункта, GAP-страхования — на 3,5—5,6 п. п. в зависимости от выбранной программы. Требуется оформление полиса каско.
«Несомненно, что низкий первоначальный взнос делает данные программы привлекательными для заемщика, но в тоже время процентные ставки по предложениям все еще остаются на достаточно высоком уровне», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.
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