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На комфортную среду донского края добавят 400 млн рублей
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На комфортную среду донского края добавят 400 млн рублей 

Деловое сообщество 1 час назад
Для этого на 2018 год общий бюджет увеличили до 1,7 млрд рублей.
то 70 дворовых территорий, 28 общественных пространств и один парк. Хочу отметить, что объём финансовых средств, выделенный на программу по благоустройству в текущем году, существенно увеличился. Если в 2017 году было привлечено 1,3 млрд рублей, то в 2018 году на реализацию в рамках проекта предусмотрено уже 1,7 млрд рублей», — подчеркнул министр.
В прошлом году под проект «Формирование комфортной городской среды» попали 6 городов: Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, Зверево, Донецк, Гуково. В Азове благоустроили 119 объектов: 111 дворов, 7 общественных пространств и один парк.
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