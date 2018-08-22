Средний чек за ЖКУ увеличился на 17 процентов

Сильнее всего цифры в платежных документах росли в 2016 году — на 8 процентов. А вот в 2017 и 2018 годах серьезного повышения платежей удалось избежать, оно составило 4,9 и 4,4 процента соответственно.

Первые платежки после повышения тарифов 1 июля этого года уже легли в почтовые ящики россиян. «Пока нам пришли данные всего из нескольких регионов, превышения нет, все в норме», — сообщила "Российской газете" Светлана Разворотнева, исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль».

Рост тарифов за минувшие три года происходил неравномерно. Сильнее всего платежи росли в Хабаровске и Подмосковье, говорит Марк Толстов, основатель компании «Домопульт». В Хабаровске платежки прибавили 1278 рублей за три года, а средний чек составил 8278 рублей. В Московской области тарифы выросли на 1059 рублей, средний чек там — 6859 рублей. При анализе учитывались и небольшие города, платежи в которых не всегда дешево обходятся их жителям. К примеру, Всеволожск Ленинградской области по росту платежей смело занимает место в первой тройке, суммы за ЖКУ за три года здесь выросли на 1096 рублей, а средний чек составил 7096 рублей.

Минимальный рост тарифов за три года отмечен в Крыму — 273 рубля, в республике самая скромная плата за ЖКУ — 1773 рубля. Также медленно растут платежи в Краснодаре (439 рублей) и Иркутске (456 рублей), где жители отдают коммунальщикам меньше трех тысяч рублей в месяц.

Исследование оценивает и внедрение цифровых технологий в ЖКХ. Активнее всего их используют Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Проекты по цифровизации помогают сократить расходы, к примеру, регионы активно внедряют умные системы контроля приборов учета коммунальных услуг.

В то же время Светлана Разворотнева отмечает, что предел повышения тарифов установлен только для коммунальных услуг. Жилищные услуги, общедомовые нужды и плата за капитальный ремонт находятся за пределами этого «ценового потолка». Впрочем, эксперт отмечает, что капремонт регионами давно не пересматривался.

Для роста коммунальных тарифов в России определен один день в году — 1 июля. Однако в следующем году мы можем получить две даты, когда суммы в платежных документах изменятся из-за роста базовой ставки НДС с 18 до 20 процентов.