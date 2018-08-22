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Радиотехбанк снизил ставки по программам автокредитования
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Радиотехбанк снизил ставки по программам автокредитования 

Банки.ру 1 час назад
Оформить кредит на покупку нового легкового автомобиля (программа «Авто Люкс») теперь предлагается по ставке от 11,9% до 12,9% годовых (прежде от 16% до 17% годовых), поддержанного (программа «Авто Драйв») — от 12,9% до 13,9% годовых (ранее от 17% до 18% годовых).
Для получения ссуды заемщику потребуется внести минимум 15% собственных средств от стоимости машины. Минимальная сумма займа составляет 100 тыс. рублей, а максимальная — определяется платежеспособностью заемщика. Кредит выдается на срок от одного года до пяти лет. Личное страхование не влияет на величину процентной ставки. При кредитовании без подтверждения дохода процентная ставка будет увеличена на 0,5 п. п.
Продуктовый виджет
Максимальный возраст подержанного иностранного автомобиля на момент окончания кредита должен составлять не более девяти лет, отечественного — не более семи лет (при его превышении процентная ставка по кредиту увеличится на 1,5 п. п.).
«Данные условия действуют при оформлении полиса каско. При его отсутствии процентная ставка увеличится на 1—2 процентного пункта», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Мартиросова.
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