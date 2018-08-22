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Квартиры вторичного предложения в Куркине за месяц не изменились в цене
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Квартиры вторичного предложения в Куркине за месяц не изменились в цене 

Управа района Куркино 1 час назад
Фото: Управа района Куркино
По сравнению с июнем в июле цены на квартиры вторичного предложения в районе Куркино за месяц не изменились.
К такому выводу пришли специалисты агентства «Индикаторы рынка недвижимости». По данным экспертов, сегодня стоимость «квадрата» в районе составляет 152 580 рублей.
По информации специалистов, в настоящий момент цена «квадрата» в районе Куркино составляет 152 580 рублей, что соответствует показателям июня.
По ценовым показателям Куркино занимает 49 строчку рейтинга и делит эту позицию с Молжаниновским районом Северного административного округа, где цены на вторичку за месяц также не изменились. (ск)
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