Квартиры вторичного предложения в Куркине за месяц не изменились в цене

По сравнению с июнем в июле цены на квартиры вторичного предложения в районе Куркино за месяц не изменились.

К такому выводу пришли специалисты агентства «Индикаторы рынка недвижимости». По данным экспертов, сегодня стоимость «квадрата» в районе составляет 152 580 рублей.

По информации специалистов, в настоящий момент цена «квадрата» в районе Куркино составляет 152 580 рублей, что соответствует показателям июня.

По ценовым показателям Куркино занимает 49 строчку рейтинга и делит эту позицию с Молжаниновским районом Северного административного округа, где цены на вторичку за месяц также не изменились. (ск)