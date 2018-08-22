Орешкин рассказал об укреплении рубля

Российский министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что через год рубль будет крепче текущих значений. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, курс рубля в ближайшие 12 месяцев будет слабее прежних ожиданий.

Он также добавил, что Минэкономразвития не планирует менять прогнозы по курсу рубля на конец 2019 года.

Орешкин подчеркнул, что текущий курс рубля связан с «экстраординарным временным оттоком капитала».

Министр уточнил, что в Минэкономразвития ожидают укрепления рубля в течении 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что чистый отток капитала из России в период с января по июль 2018 года вырос в 2,5 раза и составил $21,5 млрд