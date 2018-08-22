Конфискованный Lexus экс-губернатора Сахалина продают «за копейки»

Изначальная стоимость конфискованного Lexus LX 570 2010 года составляла 2,6 млн рублей, однако спустя месяц с начала торгов автомобиль так и не заинтересовал покупателей. В результате Росимущество опустило стартовую цену до отметки в 1 млн 849 тыс. рублей, а затем и вовсе до 1 млн 057 тысяч рублей. Для сравнения, на вторичном рынке цены на внедорожник 2010 года выпуска варьируются в диапазоне от 1,9 млн до 2,3 млн рублей.

Аукцион пройдет 20 сентября.

Как сообщал «Авторамблер», на торгах были проданы и другие автомобили бывшего губернатора Сахалина. В частности, с молотка пустили Bentley Mulsanne 2012 года за 6 млн 754 тыс. 800 рублей, при этом стартовую стоимость лота пришлось снизить на 60%. Позже за 5 млн 962 тыс. рублей был продан губернаторский Bentley Continental GT 2014 года.