Ещё
Конфискованный Lexus экс-губернатора Сахалина продают «за копейки»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.81
$
68.18
78.65
79.15
Прогноз
27.08 – 03.09
$
66.60
76.10
Индексы и котировки Brent
74.56
+0.03 Золото
1195.15
–0.02 РТС
1065.34
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
22.08
1.1586
–0.0025
08.08
1.1610
21.08
16.08
12.08

Конфискованный Lexus экс-губернатора Сахалина продают «за копейки» 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Росимущество резко снизило цену на премиальный внедорожник Александра Хорошавина.
Изначальная стоимость конфискованного Lexus LX 570 2010 года составляла 2,6 млн рублей, однако спустя месяц с начала торгов автомобиль так и не заинтересовал покупателей. В результате Росимущество опустило стартовую цену до отметки в 1 млн 849 тыс. рублей, а затем и вовсе до 1 млн 057 тысяч рублей. Для сравнения, на вторичном рынке цены на внедорожник 2010 года выпуска варьируются в диапазоне от 1,9 млн до 2,3 млн рублей.
Аукцион пройдет 20 сентября.
Как сообщал «Авторамблер», на торгах были проданы и другие автомобили бывшего губернатора Сахалина. В частности, с молотка пустили Bentley Mulsanne 2012 года за 6 млн 754 тыс. 800 рублей, при этом стартовую стоимость лота пришлось снизить на 60%. Позже за 5 млн 962 тыс. рублей был продан губернаторский Bentley Continental GT 2014 года.
Авторамблер: последние новости
Составлен рейтинг брендов по средневзвешенным ценам на автомобили Эксперт назвал стоимость бензина к сентябрю Стало известно, кто платит самый большой транспортный налог в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую экономику обрекли на провал330
Россия откажется от доллара334
Украина не поверила словам Путина о транзите газа56
Рубль рухнул еще ниже412
Долги Украины ведут страну к катастрофе38
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
08:19
Назван ожидаемый размер увеличения пенсий
Личный счет
03:52
Россия нашла замену американской электронике
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение