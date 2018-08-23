Минэкономразвития: в ослаблении рубля нет ничего экстраординарного

Потери рынка ОФЗ добавили «волатильности» на финансовый рынок, однако ничего экстраординарного не происходит, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

По его словам, платежный баланс остается «очень уверенным», у Банка России к тому же есть возможность приостановить покупки валюты для Минфина. ЦБ накануне купил иностранную валюту на 17,5 миллиарда рублей после перерыва с 8 августа.

То, что власти РФ называют волатильностью рубля, в последние дни в действительности выражается в его ослаблении к евро и доллару. Так, биржевой курс евро в среду поднимался выше 79 рублей, доллара — выше 68 рублей.

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