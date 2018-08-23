Ещё
Доллар подобрался к отметке в 69 рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.10
79.00
78.83
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.59
+0.27 Золото
1189.41
+0.06 РТС
1052.74
+0.78
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1565
+0.0039
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Доллар подобрался к отметке в 69 рублей 

Российская Газета 31 минуту назад
Банк России сегодня установил официальный курс доллара на 24 августа на 90,96 копейки выше предыдущего — 68,52 рубля. Евро — 79,25 рубля (выше на 1,5 рубля).
Колебания курса могут быть связаны с тем, что Минфин с 7 августа по 6 сентября планирует приобрести валюту на 383,2 миллиарда рублей для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. ЦБ РФ 21 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 20,1 миллиарда рублей.
Российская Газета: последние новости
С 2019 года дачники не смогут построить дом без уведомлений В России изменится порядок строительства и реконструкции дач Центральный телеграф выставили на продажу
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль достиг антирекорда 2016 года136
Китай нанес ответный удар по Трампу273
Россия откажется от доллара582
Дачников зароют в бумагах51
Deutsche Bank пригрозил России разрывом47
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:15
Дачников зароют в бумагах
Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение