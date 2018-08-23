Доллар подобрался к отметке в 69 рублей 

Банк России сегодня установил официальный курс доллара на 24 августа на 90,96 копейки выше предыдущего — 68,52 рубля. Евро — 79,25 рубля (выше на 1,5 рубля).
Колебания курса могут быть связаны с тем, что Минфин с 7 августа по 6 сентября планирует приобрести валюту на 383,2 миллиарда рублей для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила. ЦБ РФ 21 августа купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 20,1 миллиарда рублей.