Рубль ослаб к доллару и евро по итогам основной валютной сессии

Рубль ослаб к ключевым иностранным денежным единицам по итогам основной валютной сессии среды, свидетельствуют данные Московской биржи

Курс доллара на 19:00 мск вырос на 68 копеек и составил 67,95 рубля. Курс евро увеличился на 91 копейку, остановившись на отметке 78,76 рубля.

Максимальный курс сделки по доллару равнялся 68,07 рубля, минимальный — 67,36. Всего за торговый день совершено 34 208 сделок на 4 млрд 12 млн 403 тыс. долларов.

Максимальный курс сделки по евро составил 79,03 рубля, минимальный — 77,92. Всего за торговый день совершены 8 053 сделки на 419 млн 703 тыс. евро.

«Падение рубля к доллару сегодня менее выражено, пара растет в условиях негативного внешнего фона. Нужно понимать, что рубль на текущий момент очень уязвим, поэтому негативные новости, резкие движения нефтяных котировок и пары евро/доллар вызывают соответствующую реакцию. Пара евро/рубль показала наибольшее движение, даже поднималась днем в течение торгов выше отметки в 79 рублей, мы связываем это с укреплением евро, которое длится с конца прошлой недели. Естественно, что способствуют падению российской валюты и новости о санкциях, и покупка валюты Минфином , и цены на нефть. До конца недели рубль с большой долей вероятности останется в слабой позиции. Возможно, публикация протокола FOMC ФРС США охладит пыл «евробыков» и пара евро/рубль скорректируется», — прокомментировала заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева

Продуктовый виджет