На дворе апрель 16-го: доллар — 69 рублей

Курс доллара на Московской бирже достиг уровня 69 рублей, после чего началось небольшое снижение. В последний раз курс на этой отметке был 5 апреля 2016 года. Евро вырос до 79,67 рубля.

После публикации протокола заседания ФРС США инвесторы утвердились во мнении, что Федрезерв намерен повысить базово ставку в сентябре — это, по мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», послужило стимулом к укреплению доллара на глобальном рынке.

Кроме того, рубль снижается к доллару и евро второй день подряд на фоне опасений антироссийских санкций США, которые могут негативно повлиять на финансовую систему РФ.

И наконец, третья причина падения рубля — опасения участников рынка негативного влияния на российскую финсистему новых санкций США.