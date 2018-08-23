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На дворе апрель 16-го: доллар — 69 рублей
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На дворе апрель 16-го: доллар — 69 рублей 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Курс доллара на Московской бирже достиг уровня 69 рублей, после чего началось небольшое снижение. В последний раз курс на этой отметке был 5 апреля 2016 года. Евро вырос до 79,67 рубля.
После публикации протокола заседания ФРС США инвесторы утвердились во мнении, что Федрезерв намерен повысить базово ставку в сентябре — это, по мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», послужило стимулом к укреплению доллара на глобальном рынке.
Кроме того, рубль снижается к доллару и евро второй день подряд на фоне опасений антироссийских санкций США, которые могут негативно повлиять на финансовую систему РФ.
И наконец, третья причина падения рубля — опасения участников рынка негативного влияния на российскую финсистему новых санкций США.
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