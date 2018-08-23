Средняя зарплата новосибирских бюджетников превысила 35 тысяч рублей

Аналитики Новосибирскстата подсчитали среднюю зарплату бюджетников в Новосибирской области за первые 6 месяцев 2018 года — зарплата новосибирцев превысила 35 тысяч рублей.

Так, по данным аналитиков, средняя зарплата бюджетников в регионе составила 35 644 рубля в месяц.

Средняя зарплата работников бюджетных организаций федерального уровня составила 44 124 рубля, областного уровня — 36 193 рубля, а муниципального — 28 915 рублей.

Самые высокие в опубликованной 22 августа статистике зарплаты — в области искусства и организации развлечений (39 673 рубля), а также у работников сферы здравоохранения (36 644 рубля). Самые низкие — в сфере дошкольного образования (23 460 рублей).