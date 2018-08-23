На нацпроект «Жилье и городская среда» выделят почти 1 трлн рублей

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» до 2024 года планируется выделить 944,2 млрд рублей. Это следует из последнего варианта паспорта нацпроекта, пишут "Известия" . Документ включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

"Мы уже прошли несколько этапов обсуждения нацпроекта «Жилье и городская среда» на разных площадках и получили поддержку президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Сейчас идет этап обсуждения бюджета проекта. Началась работа по согласованию федерального паспорта с региональными. В свою очередь, субъектам федерации предстоит свести воедино мероприятия, которые будут реализовываться в муниципалитетах", — прокомментировал «Известиям» работу над проектом министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев . Глава ведомства добавил, что обсуждение продолжается, поэтому окончательные цифры называть пока рано.

Согласно проекту документа, на развитие строительства жилья за шесть лет планируется выделить 271,2 млрд рублей. Из них 189,77 млрд рублей — федеральные средства, 81,43 млрд рублей — бюджеты регионов. Из общей суммы 6 млрд рублей в виде субсидий для юрлиц пойдут на разработку и актуализацию технических нормативов.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» предполагает затраты в размере 362,1 млрд рублей, из которых 269,9 млрд рублей — федеральные, 92,1 — региональные. В результате должны появиться механизмы комплексного развития городов с учетом индекса качества городской среды.

На расселение аварийного жилья планируется направить 310,9 млрд рублей. Из них 91 млрд рублей — региональные. Размер внебюджетных источников будет совсем небольшим — 7,3 млрд рублей, или 2,3% от общего объема финансирования. В паспорте проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (есть у «Известий») указано, что это «минимально необходимые для достижения показателей объемы финансирования». На 1 января 2018 года площадь аварийного жилья в России составила 12,23 млн кв. м, в нем живут 748,5 тыс. человек. По оценке ведомства, с 2019 по 2024 годы нужно расселить не менее 371,5 тыс. человек, живущих в аварийных домах общей площадью 7,49 млн кв. м.

По итогам реализации нацпроекта страна ежегодно должна вводить 120 млн кв. м в год, а ставка по ипотеке упасть до 8% и ниже. Количество выданных ипотечных кредитов достигнет 2,26 млн в год (план на 2018 год — 1,53 млн). Доля семей, которые приобретают квартиры за счет ипотеки, составит 50% (ориентир на 2018 год — 43%). Реализация этих проектов позволит улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей ежегодно. Но с оговоркой — «при условии устойчивого роста реальных доходов граждан, обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической ситуации, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%».