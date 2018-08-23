У оренбурцев не получается копить деньги

С начала года денежные расходы населения составили 249 млрд рублей. Примерно такая же цифра значится в доходях.

В Оренбургстате рассказали, что январе-июне 2018 года среднедушевые доходы составили 22 411 рубль в месяц. Если вычесть из этой суммы «коммуналку» и самые необходимые продукты питания, количество «свободных» денег у людей осталось примерно на уровне прошлого года за аналогичный период.

На товары и услуги жители региона израсходовали уже 201,8 млрдрублей (почти 76% доходов), и показатель этот превысил январь-июнь 2017-го. Больше пришлось потратить на обязательные платежи и разнообразные взносы (примерно на 1%).

На «накопительные» статьи расходов: вклады, кредиты, покупка валюты, покупка недвижимости и подобное — израсходовано 5,8% доходов, что ниже уровня прошлого года на 3,2 процентного пункта.