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Оборот розничной торговли вырос в Нижегородской области на 5,1%
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Оборот розничной торговли вырос в Нижегородской области на 5,1% 

Newsroom24 51 минуту назад
Фото: Newsroom24
Оборот розничной торговли по Нижегородской области в январе-июле 2018 года составил 428,1 млрд рублей, или 105,1 процента к уровню соответствующего периода 2017 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Нижегородстат.
На 96,3 процента оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля рынков в обороте розничной торговли составила 3,7 процента.
Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли увеличился в Нижегородской области в 2018 году.
Newsroom24: последние новости
Более 156 млн рублей сэкономлено по итогам торгов, проведенных правительством Нижегородской области в июле Возобновилось строительство печального долгостроя на улице Ошарской Более 13 млн рублей задолжали нижегородские работодатели своим сотрудникам
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