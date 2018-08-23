Оборот розничной торговли вырос в Нижегородской области на 5,1%

Оборот розничной торговли по Нижегородской области в январе-июле 2018 года составил 428,1 млрд рублей, или 105,1 процента к уровню соответствующего периода 2017 года в сопоставимых ценах. Об этом сообщает Нижегородстат.

На 96,3 процента оборот формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Доля рынков в обороте розничной торговли составила 3,7 процента.

Ранее сообщалось, что оборот розничной торговли увеличился в Нижегородской области в 2018 году.