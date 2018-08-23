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Жители Самарской области стали больше тратить на еду, коммуналку и кредиты
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Жители Самарской области стали больше тратить на еду, коммуналку и кредиты 

63.ru 18 минут назад
Фото: 63.ru
Продукты и коммунальные платежи — вот основные статьи расходов
Эксперты Самарастата рассказали, на что в основном тратят заработанные деньги жители губернии.
— За шесть месяцев 2018 года население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 413,7 миллиарда рублей, на оплату обязательных платежей и взносов — 63,6 миллиарда рублей, — подсчитали в Самарастате.
На покупку иностранной валюты за полгода граждане потратили 13,6 миллиарда рублей. Затраты на приобретение недвижимости составили 5,3 миллиарда рублей. Однако, несмотря на впечатляющие цифры, жить гражданам стало сложнее, чем в 2017 году.
— Возросли потребительские расходы населения, увеличились расходы на оплату обязательных платежей и взносов. В то же время сократились сбережения во вкладах и ценных бумагах, — рассказали в службе статистики.
Также Самарастат уверяет, что средняя зарплата в регионе выросла до 34 587 рублей. Меньше всего ценится труд персонала гостиниц, мебельщиков и швей.
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