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Отдых за рубежом подорожал на десять процентов по сравнению с прошлым годом
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Отдых за рубежом подорожал на десять процентов по сравнению с прошлым годом 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Исследование, проведенное среди различных туристических агентств, выявило удорожание средней стоимости поездки за рубеж на человека, сообщает новостной канал РИА. Разница с прошлогодней стоимостью туров составляет около 10%.
В 2018 цена за путевку на одного человека по популярным направлениям составляет приблизительно 100 тысяч рублей.
Исследователи говорят о том, что рост цен был прогнозируемым в связи с валютными колебаниями. Сильнее всего просел рынок в нише бюджетных туров, тогда как на сегмент премиум-класса повышение стоимости влияния не оказало.
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