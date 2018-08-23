Отдых за рубежом подорожал на десять процентов по сравнению с прошлым годом

Исследование, проведенное среди различных туристических агентств, выявило удорожание средней стоимости поездки за рубеж на человека, сообщает новостной канал РИА . Разница с прошлогодней стоимостью туров составляет около 10%.

В 2018 цена за путевку на одного человека по популярным направлениям составляет приблизительно 100 тысяч рублей.

Исследователи говорят о том, что рост цен был прогнозируемым в связи с валютными колебаниями. Сильнее всего просел рынок в нише бюджетных туров, тогда как на сегмент премиум-класса повышение стоимости влияния не оказало.