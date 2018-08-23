Рухнет ли сигаретный рынок в России через пять лет

Аналитики Eutomonitor International прогнозируют сокращение табачного рынка в России на 30 процентов к 2022 году. Они уверены, что с 2017 года будет продано всего 182 миллиарда штук.

В исследовании также отмечается, что продажи в финансовом эквиваленте упадут на 11 процентов, а выручка составит всего 1,39 триллиона рублей.

Эксперты отмечают, что до 2012 года российский табачный рынок демонстрировал рост в стоимостном выражении. Так, в 2017 году было продано 258 миллиардов сигарет, а выручка составила 1,6 триллиона рублей.

Причинами нового неутешительного прогноза для рынка аналитики называют замедление роста акциза к 2020 году. Он составит порядка 4 процентов, в то время как в 2018 и 2019 годах — 10 процентов. Отмечается, что рост рынка в финансовом эквиваленте в последнее время связан и с постоянным увеличением цен на сигареты.

Кроме того, высокие цены на табачные изделия спровоцировали рост нелегальной торговали — доля черного рынка сегодня составляет 4,6 процента. Причина: покупатели часто не могут себе позволить дорогие сигареты в магазинах и потому охотно прибегают к покупке дешевых, не задумываясь о легальности.

В том же отчете указывается третья причина возможного падения рынка — новые продукты. Среди них: электронные сигареты, в том числе вейпы (электронные испарители) и устройства для нагревания табака.

По словам основателя маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Романа Алехина, на сегодняшний день сложно сказать, будет к 2022 году сокращение российского сигаретного рынка таким серьезным. Однако тенденция к этому действительно наблюдается.